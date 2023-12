Even wat minder luchtig nieuws . "Mensen die tegen betaling seks hebben met een minderjarige, krijgen vaak een beperkte gevangenisstraf vergeleken met de eis. Het Openbaar Ministerie vraagt veel hogere straffen, maar de rechter oordeelt anders, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel." Komt natuurlijk omdat mannen roepen 'wist ik niet' en dat de rechter dan zegt: "O ja is ook zo." Het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel: "Toch lijkt in Nederland de rechter klanten vooral te beschouwen als onschuldige toeschouwers, die nu eenmaal strafbaar zijn omdat de wet dat voorschrijft." Kinderen die betaalde seks moeten verrichten zijn vaak 16 of 17 jaar, maar in een onderzoek bleek 'er ook een kind van 13 jaar' bij te zitten. Welnu, dankzij het internet wordt er nu een alternatieve strafmethode ontwikkeld. DE VULKAAN.

D66 rechters voeren opdrachten uit van bilderberg groep in opdracht van koningshuis alexander en mark rutte maar puppetmaster is klaus schwab. spil in dit wep is WEF. enige mens in nederland die dat ziet is GIDEON VAN MAIEREN maar gidieon werd bijna uit kamer gestempt door elite. Wanneer worden mensen wakkkerrrrrr.. criminele opbrengingen van kinderpornoparadijzen in nederland gaan naar CARAÏBISCHE EILANDEN en belastingparadijzen. Kinderporno besproken in davos (oostenrijk) o.l.v. D66 clubje WEF, who, gates, Multinationals, samenleving. Stop normalisering kinderporno, stempt thierrie baudet, lijst FVD de enige natuurlijke opvolfer van pim voortuin. openbaar ministerie eisen straf voor betaalde seks met minderjarige? laat ons niet lachen!!! WEF en we zijn ook belazert met corona laat u niet vaxxineren mensen de corona is een LEUGEN en bovendien Robert Jensen > Robert ten brink