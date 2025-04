In Altena is op maandag 14 april een agent van het Operationeel Centrum van de politie-eenheid Rotterdam aangehouden. Deze André Nieuwkoop wordt verdacht van het plegen van zedenmisdrijven (op minderjarige jongens, volgens bronnen van de T) en het schenden van zijn ambtsgeheim. Nieuwkoop werd bekend met video's op YouTube waarop te zien is dat hij in uniform over de orgeltoetsen raast. Ook sprak hij met christelijk blad Terdege openlijk over zijn homoseksualiteit binnen de reformatorische gemeenschap en over hoe moeilijk dat soms is. Hij besloot celibatair te leven, en dat is nogal OPMERKELIJK gezien de verdenking. In datzelfde interview zei hij nog wat andere dingen die met de kennis van nu toch te denken geven: ""Mensen zeggen weleens: „Je blijft zo normaal.” Maar je moest eens weten wat er hier vanbinnen allemaal zit.”" EN "Misschien ben ik nu niet altijd gelukkig, maar als ik een relatie aanga word ik nog ongelukkiger." Nouja, daar valt nu dus over te twisten.