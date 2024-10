Eerst al poepincidenten bij het Heerlense kienen en nu roddel, achterklap en intrige in de TILBURGSE DRAAIORGELWERELD. We komen op plekken! Jan Robbe staat met zijn draaiorgel in het centrum, waar soms ook Pascal Wolsleger met een draaiorgel staat. Pascal is de zoon van de legendarische Tilburgse orgeldraaier Jan Wolsleger. MAAR! Pascal liep onlangs op Robbe af, die gezegd zou hebben dat Pascal ZIJN zoon is. "Jaloezie op mijn bekendheid", countert Robbe. Dus ging pa Wolsleger ook maar eens verhaal halen bij Robbe. Daarbij kreeg Robbe een beuk, en de vrouw van Wolsleger op haar beurt een centenbak in het gezicht. "Eigen schuld, dikke bult. Hij vertelt tegen iedereen dat mijn zoon zijn zoon is. Waarom? Moet je hem vragen", aldus Wolsleger. En nu heeft iedereen aangifte gedaan - en Robbe durft niet meer in het centrum van Tilburg te komen. Volwassen mensen, denken we dan, met een zoon die waarschijnlijk wel de zoon is van de ene, maar niet de zoon van de andere. En hierom leest u dus: de regiokrant!