De manier waarop Özcan Akyol zijn goede vriend Matthijs van Nieuwkerk heeft onthoofd en het lichaam aan de leeuwen heeft gevoerd is verschrikkelijk, en wat te denken van Studio Sport, waar hongerige hengsten 's ochtends kaarten uit het deck trokken om te zien wie welke stagiaire verbaal mocht verkrachten? Nou vergeet het allemaal maar. Het is OORLOG bij RTV IJsselmond. Samenvatting: Klaasjan Strengers schreef in een groepsapp 'Als we Eddie mee krijgen heb je er een autist bij die precies doet wat hem verteld word', dat ging natuurlijk over IJsselmond Sport-redacteur Eddy Boom, die mogelijk collega zou worden bij de nog te vormen streekomroep RTV 1IJsseldelta. Klaasjan kreeg antwoord van Peter Denekamp: 'Autist is niet zo slecht voor de sport van 1Kampen'. Boom was WOEST, voorzitter Henri Bouwmeester vond 'autist niet per definitie een negatieve benadering', Boom wilde niet met Stengers in gesprek, werd 'ontslagen', de rest van de sportredactie was solidair en RTV IJsselmond zit nu zónder sportredactie - zo is ook Wilco Bastiaannet opgestapt. We geloven onze OGEN niet. Is dit echt allemaal aan het gebeuren??? Paar hoogtepunten RTV IJsselmond NA DE KLIK.