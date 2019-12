Nog meer explosief materiaal in deze zaak waar al zo vaak explosief materiaal naar buiten komt. "Toenmalig minister Ivo Opstelten (Justitie) heeft hoogstpersoonlijk ingegrepen in de communicatie van het Openbaar Ministerie (OM) in het proces tegen PVV-leider Wilders om diens 'minder-Marokkanen'-uitspraken." Natuurlijk bemoeide politicus Opstelten zich met hoe het OM de vervolging van politicus Wilders naar buiten bracht. Politicus Opstelten heeft namelijk namens de vvd VIJF JAAR LANG de rechtsstaat gesloopt. En wij blijven zitten met de puinhopen, en met lollige filmpjes. Tijd voor premier Rutte om zich niet langer achter smerige smoesjes te verschuilen en toe te geven dat de scheiding der machten geen ene reet meer voorstelt.

INSTANT UPDATE: Ook Rutte is reiskostenfraudeur.