Als het Wildersproces maandag verder gaat, dan gaat het verder zonder Geert Wilders. "Advocaat Knoops heeft het gerechtshof laten weten volgende week niet te verschijnen voor de 'dupliek', de laatste fase in de rechtszaak. Hij had het hof gevraagd om uitstel van behandeling van de strafzaak, maar dat verzoek is afgewezen." Knoops & Wilders vinden het een gotspe dat het onderzoek van minister Grapperhaus naar meer stukken over de bemoeienis van minister Opstelten met de strafzaak is vertraagd. Net zoals het eigenlijk ook een gotspe is dat dit proces überhaupt nog steeds doorgaat. En het een gotspe is dat de Landsadvocaat doodleuk meldt dat de Staat meer tijd nodig heeft om aan de verplichting van de rechter te voldoen in de Wob-zaak van RTL Nieuws. Wij willen meer, niet minder openheid over deze schimmige aantasting van de rechtsstaat. Waarom zegt er nou nooit eens iemand: 'Dan gaan wij dat regelen'?