Zaak in punt aangaande de algehele verrotting op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens de rechter heeft minister Grapperhaus niet goed gezocht naar documenten op zijn ministerie over het Wildersproces na een Wob-verzoek van RTL Nieuws. Dat zou zomaar eens kunnen kloppen, want er duiken in deze zaak de hele tijd nieuwe stukken op. Grapperhaus moet nu voor de tweede keer opnieuw (ja, daar staat: 'voor de tweede keer opnieuw', red.) naar documenten gaan zoeken. We weten inmiddels hoe het zoeken naar stukken op het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat: alle relevante stukken gaan in het mapje 'overig' en 'onafhankelijke' inspecties mogen er gerust een potje op los liegen als dat het imago van een vvd'er (tijdelijk) een beetje kan opleuken. En het politieke proces, dat gaat gewoon maar door.