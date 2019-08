Zo. Eindelijk keihard bewijs van de bemoeienis van minister van """Justitie""" Opstelten met de vervolging van Geert Wilders. "Oud-minister Ivo Opstelten en topambtenaren van het ministerie van Justitie hebben zich persoonlijk bemoeid met de strafzaak tegen Geert Wilders." Minister Opstelten heeft op 25 september 2014 met de topman van het OM over de voorgenomen vervolging van Wilders gesproken. Dat woordje voorgenomen hebben wij maar even vetgedrukt, want het OM en minister Grapperhaus hebben altijd beweerd (zie onder 'Nóg een los eindje') dat toen al lang besloten was om Wilders te vervolgen voor zijn Minder minder toespraak. Dat is een leugen: "Dit blijkt uit een tot dusver geheime ambtelijke nota uit 2014, die het ministerie vrijgaf aan RTL Nieuws. In die nota staat dat in september alleen nog sprake is van een 'voorgenomen' beslissing van het OM over de vervolging van Wilders." Een vvd-minister die onder vvd-premier en vvd-partijleider Mark Rutte zich bemoeit met een proces tegen een politieke tegenstander. "Uit een interne mail van het ministerie blijkt dat het gaat om inhoudelijke bemoeienis met een mogelijk strafproces. Dit ligt extreem gevoelig." Zeg dat wel ja. In een land, dat geen bananenrepubliek is, heb je dan een probleem.

Zaak W.

Het handschrift van Ivo

Dit was dus een BIG FAT LIE