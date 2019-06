Maar kijk nou. "Tussen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie is vaker en intensiever overleg gevoerd over de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders dan tot dusver toegegeven." Dus nog meer bagger. En de zaak-Wilders stinkt al een uur in de wind. MinJus Grapperhaus stuurt vanavond nieuwe antwoorden aan de Kamer (hier en daar) en die zijn op zijn zachtst gezegd bizar. Nou is er opeens nog 'interne communicatie' opgedoken uit juni en juli 2014 en blijkt dat de strafzaak ook al tijdens een overleg in maart 2014 ter sprake is gekomen. En alsof het de gewoonste zaak van de wereld is beweert Grapperhaus dat hij pas recent op de hoogte is gesteld van het overleg op 24 september 2014, terwijl RTL Nieuws en Wilders al in 2018 gevraagd hebben naar het verloop van deze zaak.

Verder ontwijkt Grapperhaus iedere relevante kwestie met de dooddoener dat hij niks kan zeggen omdat hij het proces niet wil schaden (is al meer dan genoeg gedaan door Opstelten, red.). Leest u anders ook nog even dit draadje over de wobstuctie door de landsadvocaat in deze zaak. Wij zijn onze broek van de enkels aan het halen terwijl we Greet het laatste woord geven: "Het stinkt steeds meer. Geheugenverlies. Nog meer overleg. Geen ontkenning van uitspraken van Opstelten dat ik ze voor de voeten liep en vervolgd moest worden. Geen stukken openbaar. De beerput van dit politieke proces gaat steeds verder open."

