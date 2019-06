Tijdens de talrijke analyses op GeenStijl van ‘alledaagse gebeurtenissen’ die als topics worden aangereikt, hebben we de neiging om de context te vergeten. Met andere woorden: we zien door de bomen het bos niet meer en vergeten het grote geheel in ogenschouw te nemen. Er ontsnapt (weer) een krankzinnige uit Den Dolder. Een Marokkaan heeft een plofkraak gepleegd. Een VVD-politicus heeft gestolen en bedrogen. Er zijn te weinig leerkrachten/docenten.

Verschillende onderwerpen die toch voortkomen uit één er achter liggende oorzaak.

Laten we die oorzaak “Het grote falen” noemen.

Baudet spreekt over de ‘kartelpartijen’. Dat is heel terecht maar ook de kartelpartijen handelen zoals ze doen vanuit “Het grote falen”, en er zit dus wel meer achter dan dat alleen.

Elk vijf tot tien jaar verdubbelt de hoeveelheid informatie die we ontvangen. In vergelijking met 1970 (toen mijn ouders nog heel klein waren) zullen mijn grootouders ongeveer een veertigste deel van de informatie hebben verwerkt van wat wij tegenwoordig moeten verwerken. Alles was ‘status quo’. Er gebeurde van alles maar er was controle. De overheid bestuurde maar kon ook achterover leunen. Veranderingen verliepen traag en er was vertrouwen over en weer. Wel was er een kleine culturele revolutie geweest die destijds voor opzien zorgde maar die zou tegenwoordig als een van de vele ribbelingen worden opgevat die er per jaar nu eenmaal gebeuren.

Tegenwoordig is de overheid het overzicht kwijt. Er gebeurt per dag meer dan vroeger in een maand. Een minister heeft nauwelijks nog weet van wat er allemaal op zijn departement gebeurt en vaak komt de informatie van een journalist die zich ergens in heeft vastgebeten. Er wordt vervolgens verantwoording afgelegd en meestal is de zaak dan afgedaan. Behalve bij justitie waar de beerput regelmatig wordt geleegd, maar dat departement ligt ook onder een vergrootglas. Zoals vandaag dus weer.

Nu blijkt dat Opstelten (en we dachten het al maar het bewijs ontbrak) wel degelijk Wilders veroordeeld wilde hebben. Trias Politica en Geheugenverlies… Overigens: heeft Grapperhaus daar ook last van? Waarom komt hij er NU pas mee? Enne, nu het OM tijd overhoudt als Wilders NIET vervolgd wordt, kunnen ze dan Opstelten vervolgen? Of zichzelf? De chaos die voortkomt uit “Het grote falen” is nergens duidelijker zichtbaar in Nederland dan bij het ministerie van Justitie.

Politici kunnen tegenwoordig een korte carrière verwachten. Zeker bij justitie en Veiligheid. Het vertrouwen ‘over en weer’ is verdwenen. Politici kunnen het ook niet meer aan. Zeer capabele mensen vertrekken of kiezen nooit voor een politiek bestaan. Dan blijf je vanzelf zitten met deze ‘bagger’. De kiezers zijn ook wispelturig. Vroeger verloor een partij een-twee, soms drie zetels en dan was er fors verloren. Tegenwoordig kan een partij 20 of meer zetels verliezen. Zo ontstaan ‘wachtgeldpolitici’ van een zwak kaliber. Ze zijn ook daarom al niet in staat om problemen op te lossen. Verder moet de politiek een afspiegeling zijn van de samenleving. Ook dat is niet bevorderlijk voor de kwaliteit. Het gevolg: de politiek faalt, de overheid faalt en de bevolking blijft verweesd achter.

Om uit de impasse te komen, worden er nieuwe dingen geprobeerd en beloftes gedaan.

Het referendum bijvoorbeeld. Maar toen bleek dat GeenStijl een zeer machtige spreekbuis van het volk was, werd het referendum weer snel afgeschaft. De beloftes worden niet meer geloofd. Nieuwe partijen komen en gaan. Chaos dus en geen oplossingen.

Gele hesjes, demonstraties, allemaal nevenverschijnselen van: ‘Er broeit wat!’

De socialisten in Denemarken nemen ineens het beleid van rechts over en winnen de verkiezingen met slogans die ze het vorig jaar nog veroordeelden als racistisch.

Andere linkse politici uit Scandinavië (Noorwegen en Zweden) blijven moslims pamperen omdat ze hopen dat de ‘goodwill’ die daardoor ontstaat, ertoe zal leiden dat als de moslims eenmaal in de meerderheid zijn, ze de minderheid van christenen en ongelovigen zullen sparen. (Lemmingen wonen niet voor niets juist in die streken!)

Beide reacties laten de onmacht zien hoe om te gaan met massa-immigratie en islamisering van de samenleving. Beiden komen elkaar weer tegen in Brussel in de socialistische fractie die rechtse partijen van racisme beschuldigt maar in Denemarken juist dat beleid gaat uitvoeren. Chaos en geen oplossingen want de toestroom naar Europa zal niet afnemen, hooguit soms verzwakken.

De Afrikaanse bevolking groeit en zal straks in miljarden worden gerekend.

We herinneren ons nog goed dat Merkel zei: “Wir schaffen das!” Het betrof Syriërs die ze binnen liet omdat ze niet wilde dat Duitse soldaten aan de grens en voor de camera, met geweld of anderszins, een miljoen vluchtelingen zou tegenhouden. (Wiedergutmachung dus maar vooral schaamte voor ’40-’45 en het beeld van een Duitse helm boven een schreeuwende bek)

Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat we niet regelmatig overlopen worden door ‘vluchtelingen’ en vooral ‘gelukszoekers’. Je KUNT ze namelijk niet stoppen als je niet bereid bent tegelijkertijd forse maatregelen te treffen zoals Hongarije bijvoorbeeld met hekken. En als het niet meer om een miljoen gaat maar om twintig miljoen, helpen hekken ook niet meer.

Trek ik nog conclusies? Nee. Ik constateer slechts. Justitie, onderwijs, zorg, sociaal stelsel, verkeer, huisvesting, vervuiling, klimaat, land- en tuinbouw, visserij, financiële markt/munt: alles is met elkaar verweven en elk van deze majeure pilaren die ons land vormgeven, staat zwaar onder druk en dreigt te bezwijken. Het zal niet van vandaag op morgen gaan maar zonder visie en efficiëntie zullen ze zoals de beton- en staalconstructies van het voormalige World Trade Centre elkaar meenemen in hun val.

Ik kom wel tot een slotsom. De politici die ons besturen zijn onbekwaam om verschillende redenen en de problemen te complex geworden om ze nog op te kunnen lossen met de huidige constellatie. Ik begon met Den Dolder en een plofkraak-Marokkaan maar hoe moeten medewerkers van klinieken, politie, zorgmedewerkers of docenten, die worstelen met regels die ver van de realiteit afstaan, waardoor het systeem niet meer functioneert, met goed fatsoen ENIGE prestatie leveren? In het onderwijs zijn de hoge kosten bij studenten neergelegd, die tientallen jaren met schuldenlasten zullen worstelen. De reden: onderwijsverbetering, is helemaal niet waargemaakt. Integendeel zelfs: klassen met leerlingen worden naar huis gestuurd. De samenleving verandert tegenwoordig, zoals hierboven al aangegeven, 40x zo snel als in 1970 en de samenhang is te gecompliceerd geworden om het overzicht nog te kunnen behouden en om effectief daarop in te spelen of te reageren.

We moeten naar een geheel nieuw systeem toe maar welk?

Baudet signaleert net als Wilders veel van deze problemen. Nu nog oplossingen vinden… Eerst zal ALLES op de schop moeten! Te beginnen met Brussel want daar besturen ze zoals dat misschien wel nog kon in 1970 maar niet meer in 2019. Als je in een gemeente, provincie of in één land het overzicht al kwijt bent, moet je ZEKER NOOIT proberen ‘om dan maar het hele continent te besturen’ met onbekwame politici, die vanwege het snelle verloop, ook nog eens vooral hun EIGEN zakken willen vullen en wel zo snel mogelijk.

Enne Geert, you returned to innocence. www.youtube.com/watch?v=Rk_sAHh9s08 Welcome back!