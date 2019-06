Een hoogleraar van een van de universiteiten in Amsterdam omschreef de huidige staat van Nederland (en links Europa) enige tijd geleden perfect: "Facts do not matter if you are morally right". Of te wel: de feiten in dit hele proces en wie wat gedaan hebben maken niet uit. Liegen en bedriegen mag, bewijs niet geven "omdat daar niet specifiek naar is gevraagd" ook. Waarom? Omdat de zittende macht vindt dat zij 'moreel' beter zijn dan in dit geval Wilders. Deze houding zie je overal terug: in dit proces, bij de klimaatdiscussie, bij de discussie over de energietransitie, bij de discussie over het afschaffen van het referendum, bij de discussie over de terugkeer van IS kinderen en ga zo maar door. Het is dus geen discussie meer, het is dus geen debat meer. Het is "ik heb het morele gelijk aan mijn zijde en dan hoef ik me van de feiten niets aan te trekken." Veel plezier de komende jaren in Nederland als deze houding zo blijft...