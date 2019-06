Een dichtgetikt regeerakkoord en fractiediscipline voorkomen enig onderzoek naar het reilen en zeilen op V&J. De deksel moet op de beerput blijven en bovenop die deksel ligt de onderste steen al.

Niet alleen het kabinet Rutte 3 staat nu op het spel, de potentiële impact is veel groter. Daarom is de enige hoop dat er vanuit het ministerie verder wordt gelekt, zonder meer hard bewijs van de diverse misstanden op J&V is een enquete weinig waarschijnlijk.

De tweede vervolging van Wilders verraadt een sterke mate van coördinatie, tussen rechtspraak en OM (HR inz Felter opende pas enige mogelijkheid tot het aanspreken van een gekozen volksvertegenwoordiger op gedrag) tussen politieke top van het ministerie en het OM. De vervolging van politici is staatsrechtelijk heel gevoelig. Er is een aparte procedure voor, precies om te voorkomen wat er in Wilders 2 aan de hand is (politieke vervolging, jarenlange procedures om de handen van de politicus in kwestie te binden)

Dit is Chefsache geweest. Pure Chefsache. Rutte is er gewoon betrokken bij geweest en het is daarom ook van belang wie hem, Rutte dus, heeft geadviseerd. Ik zet mijn geld op het illusyere duo Donner en Demmink. Precies de twee die Rutte ten koste van Verdonk het leiderschap van de VVD in 2006 hebben bezorgd. Waarom CDA’ er Donner daarbij betrokken is, open vraag. Waarom was hij samen met Joris D. aanwezig bij de aftocht van Rita? Was deze gestolen verkiezing niet een soort greep naar de macht, niet alleen in de VVD maar zelfs in de Nederlandse politieke verhoudingen?

Het konijnenhol gaat diep, heel diep.