Het Binnenhof is niet de enige plek die vandaag streng beveiligd wordt. Ook de streng beveiligde rechtbank op Schiphol wordt streng beveiligd, omdat de laatste dag van het proces tegen Geert Wilders op het programma staat. Een proces dat begon met een vraag om minder minder Marokkanen en omsloeg in minder minder vertrouwen in de rechtsstaat. Volgens het officiële programma beginnen we met het laatste praatje van FC Knoops en sluiten we af met het laatste woord van de verdachte, Geert Wilders zelf dus. Maar wie weet gooit iemand ergens nog een wrakinkje of uitstelverzoek tegenaan en wordt de hele boel gewraakt of uitgesteld. Het OM ministerie van Justitie eist trouwens weer 5000 euro, ons rechtsgevoel eist vrijspraak. Tweets van Tante Sas de breek en voor de echte fans de livestream op MINDERMINDER24.

UPDATE: Knoops kondigt alvast aan dat hij om uitstel gaat vragen.

UPDATE: Rechter gaat nadenken over verzoek. Zitting geschorst tot 13:30 uur.