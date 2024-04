De VVD heeft in de peilingen minder zetels dan in de Kamer. NSC heeft in de peilingen minder zetels dan in de Kamer. En BBB heeft in de peilingen minder zetels dan in de Kamer. Maar de PVV niet. Die heeft juist in de peilingen meer zetels dan in de Kamer. En nadat hij driekwart van zijn verkiezingsprogramma in de ijskast heeft gezet, vond Greet het gisteren tijd voor de vuist op tafel, oftewel een keertje weglopen. Maar vandaag was hij weer terug, dus hebben we Tom Staal ook maar eens naar die gekke draaideur bij het 'formatiegebied' voor een paar lekker informatieve formatiequotes.