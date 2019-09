Wat iedereen (behalve de factcheckers van NU.nl) al wist. Wat uit alle info die stukje bij beetje uitlekte al bleek. Blijkt nu nog harder. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (en dus minister Ivo Opstelten van narrenpartij vvd) heeft er bij het Openbaar Ministerie op aangedrongen dat Geert Wilders keihard werd aangepakt vanwege zijn Minder Marokkanen toespraak. Minister Grapperhaus én het OM hebben keer op keer beweerd dat het OM zelfstandig tot zijn beslissing kwam om Wilders te vervolgen, maar nog vóór de definitieve vervolgbeslissing was genomen, hadden ambtenaren al laten weten dat het OM er met gestrekt been in moest. HIERRR alle documenten die RTL Nieuws vandaag openbaar maakt. DAARRR een linkje naar wat er nog van de intergriteit van onze rechtsstaat over is. "Wilders kondigt aan dat hij en zijn advocaat Knoops het Hof opnieuw zullen vragen het proces te stoppen. Dinsdag dient het hoger beroep weer. Wilders: "Het is onvoorstelbaar dat het ministerie van Justitie zich tot in detail met mijn zaak heeft bemoeid. Het lijkt een hetze, een afrekening van de VVD-minister en zijn departement, tegen mij."" Laat dat 'lijkt' maar weg Greet. Het ís dus een hetze, een afrekening van de vvd-minister en zijn departement, tegen een politieke tegenstander. In een fatsoenlijke samenleving heeft een minister kabinet dat hier verantwoordelijk voor is geen recht van leven.

Ambtenaar WILDE MEESCHRIJVEN aan requisitoir

Grapperhaus, je bent een totale flapdrol

Eeeh... Frits Buiten Wester?

Het ministerie is zélf kwaadaardig