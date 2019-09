En dan gaan wij nu verder met de opening van het parlementaire jaar, die dankzij de vvd plaatsvindt in de rechtbank bij Schiphol. Daar moet FvD PVV-advocaat Geert-Jan Knoops reageren op het Openbaar Ministerie, dat 5000 euro boete eist tegen Geert Wilders, omdat die vroeg of zijn publiek meer, dan wel minder Marokkanen wilde (antwoord: minder, minder). Maar Geert-Jan Knoops zal vooral reageren op het explosieve bericht van afgelopen vrijdag over het overleg tussen Ivo Opstelten (vvd) en Herman Bolhaar (OM) over het voorgenomen besluit om Wilders te vervolgen. De dampen van de rottende rechtsstaat komen u in deze column tegemoet. In een fatsoenlijk land heeft een OM dat in zo'n gevoelige zaak op liegen is betrapt geen recht van leven, maar u weet ook: dit is Nederland. De 'zaak Geert W.' gaat door. Livetweets na de breek.

UPDATE: Grapperhaus stuurt brief aan Kamer. En opeens zijn er toch weer meer documenten dan eerder gemeld. Volgens Grapperhaus was de belissing al wel genomen op 10 september, en werd in de mail alleen over 'voorgenomen' beslissing gesproken, omdat Wilders nog in de gelegenheid moest worden gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. Wel schrijft Grapperhaus over de inhoud van de mails : "Ook is door juristen op het ministerie een juridische analyse gemaakt van de vervolgingsbeslissing." Maar dan was die juridische analyse onderdeel van de te bespreken punten tussen Opstelten en Bolhaar.

UPDATE: Knoops laat nu DEZE VIDEO van het OM zien, van 9 oktober 2014, waaruit blijkt dat beslissing op dat moment (dus ná 25 september) nog niet definitief was.