Morgen beslist het Hof van Amsterdam of de rechtszaak tegen Geert Wilders moet worden voorgezet of niet. Wij zitten ondertussen de gisteren uit de hoge advocatenhoed van Geert-Jan Knoops getoverde video van het OM 100x terug te kijken, en dat met name het antwoord van persofficier van justitie Alexandra Oswald op de vraag 'hoe ver is het dan nu met het onderzoek?' op 0m25s: "Het onderzoek is bijna afgerond. Het horen van Wilders is een van de laatste stappen in dat onderzoek. En snel daarna zullen we uiteindelijk een definitieve vervolgingsbeslissing nemen." Wij hebben dat laatste stukje niet voor niets weggelakt vet gedrukt.

Want wat schreef minister Grapperhaus gisteren aan de Kamer over het gebruik van de term 'voorgenomen beslissing' door zijn ambtenaren? "Het is een vast onderdeel van vrijwel alle strafrechtelijke onderzoeken dat, na de vaststelling door het OM dat sprake is van een strafbaar feit en een vervolgingsbeslissing is genomen, een verdachte in de gelegenheid wordt gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen, alvorens de vervolgingsbeslissing aan de verdachte kenbaar wordt gemaakt. Ook hier is dat gebeurd en om die reden werd voor het moment van openbaarmaking de term “voorgenomen vervolgingsbeslissing” in intern notaverkeer gebezigd."