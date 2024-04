Was dat tenenkrommende huilinterview bij NPO 1's Op1 toch nog ergens goed voor. Voor de geloofwaardigheid van NPO 1's Op1 deed het weinig goeds, maar uiteindelijk heeft het mediaoffensief van mondkapjesschuiver Sywert van Lienden met interviews in kranten en op tv wel een ingrijpen van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten opgeleverd. Die probeert ervoor te zorgen dat Sywert weer over een deel van zijn geld kan beschikken om een advocaat in te huren voor zijn strijd met zijn oude clubje, de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Op dat geld is momenteel beslag gelegd door dezelfde SHA die de miljoenenwinst terugeist die Sywert maakte met de als "om niet" gepresenteerde handel in mondkapjes. "De deken vindt dat Van Lienden ‘net als ieder ander’ recht heeft op juridische bijstand en heeft de SHA daarom gevraagd het beslag gedeeltelijk op te heffen." Dikke win voor Sywert die èn geen enkele moeilijke vraag van een slecht voorbereide Tijs van den Brink kreeg èn nu de gewenste juridische steun ontvangt. Zo ziet u maar weer, krokodillentranen in de media doen wonderen.