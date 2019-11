Valide relevante 64.000 eurovraag van collega Klein gisteravond laat. Borreltje erbij & even De Overblijfselen van De Dag doornemen bij 't knapp'rend haardvuur. En dat stemt allesbehalve vrolijk en mild. Er is iets verrot in de Staat der Nederlanden, en we weten wat het is.



Het werkt op een ministerie, en het noemt zich ambtenaar. Nu ja werken, als ze niet in de rij staan voor een donker kamertje van De Geheime Neukseks Club dan zitten ze wel met een dikke Edding-stift documenten te zwarten, want de waarheid is geen optie en transparantie al helemaal niet.



Soms sneuvelt er iemand, of krijgt de schuld. We noemen een Mark Harbers, die wel heel snel foetsie was - alsof-ie dacht: wat een teringzooi, wegwezen hier. Of we noemen deze politievrouw, die na 34 jaar trouwe dienst & 1 foutje keihard geslachtofferd wordt. Alles en iedereen krijgt maar een 2de, 3de, 4de kans in dit land, maar 1 x iets niet afrekenen in de super en het is gebeurd met je.

Kan iemand een einde maken aan deze rechtstatelijke betonrot?

Ja, dat kunnen we. Dat hele VenJ en Het OM op staande voet ontslaan. Allemaal. Per direct. En die twee perfide ambtenarentorens subiet sluiten. We timmeren de ministeries dicht met hele dikke planken en sturen iedereen die er nog rondscharrelt naar huis, na een grondige strip search. Stroom per direct afsluiten (om te voorkomen dat de shredders ratelen) en ff een paar mannetjes bij die Haagse wegwees-tunnels die uitkomen in -edit:, -edit: en -edit: (dit hoeft niet iedereen te weten - red). We gaan verder niemand vervolgen, maar alle dienstdoende ambtenaren krijgen zo'n Men in Black Amnesia Beam zodat ze niets maar dan ook niets meer herinneren cq kunnen verdoezelen.

Die vacante ambtenarentorens gebruiken we dan om daklozen, docenten, starters en zorgbejaarden te huisvesten en we leven nog lang en gelukkig.

Nu op Funda. Betaalbare woningen. Hartje Centrum.