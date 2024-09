Bij PvdA-GroenLinks vinden ze de MINDER MINDER uitspraak van Geert Wilders echt verschrikkelijk. U was het misschien vergeten, maar Geert Wilders heeft meer dan 10 jaar geleden aan een Haags zaaltje gevraagd of ze meer of MINDER MINDER Marokkanen wilden. Voor die MINDER MINDER uitspraak is Wilders uiteindelijk veroordeeld door de Hoge Raad. Maar nou vroegen ze PVV-staatssecretaris Chris Jansen gisterochtend bij Bert Huisjes TV of hij afstand wilde nemen van MINDER MINDER, en toen zei Jansen van nee. Daarna stelde Habtamu de Hoop van PvdA-GroenLinks Kamervragen aan Jansen over MINDER MINDER. Daarop antwoordde Jansen dat hij, in samenspraak met premier Schoof, afstand nam van zijn media-optreden (afstand van het geen afstand nemen dus, red.) en dat hij die opvattingen over MINDER MINDER alleen als privé-persoon had. Dat leek Habtamu de Hoop genoeg ("Ik ga ervan uit dat bewindspersonen vanaf nu publiekelijke afstand nemen van deze uitspraak als ze ernaar gevraagd worden!"), maar toen las hij bij allemaal staatsrechtgeleerden dat dat helemaal niet kan, en daarom stelde hij nog meer meer Kamervragen over MINDER MINDER. En nou heeft Dick Schoof antwoord gegeven op die vragen, en zegt hij dat Jansen de uitspraken over MINDER MINDER niet zal herhalen. En nu vraagt De Hoop aan Jansen nog een keer of hij expliciet afstand wil nemen van MINDER MINDER, waar we het dus vooral niet meer over moeten hebben. Want die MINDER MINDER uitspraak, die kon echt niet.