Uiteraard. Minister Grapperhaus van Justitie, die volgens de rechter informatie over de politieke bemoeienis met het Wildersproces achterhoudt, heeft vandaag aan de Kamer laten weten dat hij nog langer de tijd nodig heeft voor zijn beloofde onderzoek naar de zaak. De reden: "de onderzoekers bleken zich over meer documenten te moeten buigen dan ze hadden verwacht." Er is dus nóg meer dan we al weten. Het uitstel betekent dat de stukken niet voor komende maandag openbaar worden, terwijl het politieke proces tegen Wilders wel gewoon doorgaat. Greet is piswoest. En terecht.

Grrrrr....