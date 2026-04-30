NEDERLAND IN DE FIK
Grote natoerbranden overal
We hopen dat u dit kunt lezen door alle rook heen want op zeker 5 plaatsen in dit mooie landje woeden grote natuurbranden. Daarvan is een aanzienlijk aantal ontstaan op schiettereinen van defensie, zoals 't Harde (fikt nog steeds), Oirschot (ontstond door een actie van een Chinook) en Weert. Vanwege die laatste moest even geleden vliegveld Kempen ontruimd worden, mede omdat daar duizenden kilo's kerosine worden opgeslagen. Ook staan er stukken duin in brand bij Noordwijk en de De Zilk en vatte enkele uren geleden een bos in Overloon vlam. Dat ook gebeurde tussen Kessel en Helden, maar wat ons betreft zijn de echte helden de honderden brandweerlieden die dat alles nu staan te blussen. Beelden na de breek.
UPDATE - Ook AZC BUDEL ontruimd! (bekend van GeenStijl)
UPDATE - De Commandant der Strijdkrachten meldt dat de militaire oefeningen komende tijd niet worden opgeschort, maar dat er "extra maatregelen" genomen zullen worden. De vlammenwerpers blijven in de kast.
Wat ze wel goed deden was dat ze water steeds op verschillende plekken uit de plas haalden.— Wilfred 📊🐕 (@WWesterveld1) April 30, 2026
Dat niet het water op 1 plek ondieper word.
Je wil morgen met het mooie weer wel overal kunnen zwemmen natuurlijk. pic.twitter.com/xt0HfKZFto
🔥 Er komen meldingen binnen van een groeiende brand bij Oirschot, Noord-Brabant. De rook is in de verre omgeving zichtbaar. Brandweer is massaal daar heen om het vuur te blussen. Ook bij Weert is het mis.— Art of Thunders Stormchasers (@Art_of_thunders) April 30, 2026
Foto uit het vliegtuig genomen door BeagleMom #brand #natuurbrand pic.twitter.com/htsLk94qVI
Tot in de wijde regio van Cranendonck zijn rookwolken te zien. Er woedt een grote natuurbrand aan de Geuzendijk.— Cranendonck24 (@Cranendonck24) April 30, 2026
Lees en zie alles op onze website en app.#Geuzendijk #Weert #Budel #Cranendonck #Cranendonck24 pic.twitter.com/pnpPsWRF7i
Oirschot
Kessel, vanochtend
Militait oefenterrein bij Assen, eerder vandaag
Duiding!
❌ Vrijheidsbijdrage— Links in het Nieuws (@LinksIHNieuws) April 30, 2026
✅ Bosbrandbijdrage pic.twitter.com/BMKchpvB8R
Dit wil je ook lezen
Vrouwen aangerand in Weert door 'man met zwart haar'
Foto: niet het zwarte haar in het verhaal
BRAND! ANGST! PANIEK!
Iedereen gaat eraan
GRIP2. De Peel in brand
's oaves laat da stong de Peel in brand
CODE ROOD in de duinen! We zijn één peuk verwijderd van complete inferno
Superdroogte maakt alarmisten nat
HELP! Duo gebruikt sambal als aanvalswapen
Een klein clubje sambalspuiters verpest het weer eens voor de rest
Uniek! Geert Wilders prijst D66-burgemeester
Tadaa! Gulden Meeuw met Oranje Versierselen voor JOS HEIJMANS