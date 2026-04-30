We hopen dat u dit kunt lezen door alle rook heen want op zeker 5 plaatsen in dit mooie landje woeden grote natuurbranden. Daarvan is een aanzienlijk aantal ontstaan op schiettereinen van defensie, zoals 't Harde (fikt nog steeds), Oirschot (ontstond door een actie van een Chinook) en Weert. Vanwege die laatste moest even geleden vliegveld Kempen ontruimd worden, mede omdat daar duizenden kilo's kerosine worden opgeslagen. Ook staan er stukken duin in brand bij Noordwijk en de De Zilk en vatte enkele uren geleden een bos in Overloon vlam. Dat ook gebeurde tussen Kessel en Helden, maar wat ons betreft zijn de echte helden de honderden brandweerlieden die dat alles nu staan te blussen. Beelden na de breek.

UPDATE - Ook AZC BUDEL ontruimd! (bekend van GeenStijl)

UPDATE - De Commandant der Strijdkrachten meldt dat de militaire oefeningen komende tijd niet worden opgeschort, maar dat er "extra maatregelen" genomen zullen worden. De vlammenwerpers blijven in de kast.