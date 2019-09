Vijf jaar geleden stonden alle media elkaar te verdringen met berichtgeving over (en oproepen tot, dan wel deelname aan) de aangiftekaravaan tegen Wilders. De hysterie klotste tegen de gepolariseerde plinten omhoog. Nu vijf jaar later onomstotelijk vast is komen te staan (dankzij een klein groepje Wobwezels bij 1 medium) dat het proces een door de vvd en V&J geregisseerde politieke klucht is, die de rechtsstaat ondermijnt, is het opvallend stil. Een paar snel wegzakkende kortjes. Volkskrant die obligaat wat rechtsgeleerden aan het woord laat. Bij DWDD geen woord. NOS: nauwelijks. Nieuwsuur: niks. En bij Jinek een advocaat - Spong - die het "drukte om niks" en "oudewijvengeklets" noemt. Dat hij zelf in 2008 aangifte deed tegen Wilders en in 2014 beweerde dat Wilders' woorden strafbaar zijn, werd verzwegen door de NPO. Volgens Staatsomroeper Vullings heeft Greet baat bij Kafka in de rechtsstaat. (Wilders: "Zieke geest.")

Nu terug naar de feiten. Meerdere ambtenaren en Ivo Opstelten bemoeiden zich actief met de vervolging van een oppositieleider die de vvd voor de voeten liep. Rutte wilde 'zijn partijtje tot de laatste zetel decimeren'. Terwijl het OM eigenlijk "onvoldoende aanknopingspunten zag om te concluderen tot strafbaarheid" bij een minder Marokkanen-momentje op de Haagse Markt, vond het vvd-ministerie dat Wilders tóch vervolgd moest worden. (Zie Pieter Klein bij Beau in de video na de breek). Aldus geschiedde. En daar vertrok de trias politica, beschaamd en met een bloedend kontje het bos in. Maar, zo citeren we wederom Pieter Klein uit zijn column van hedenmorgen, "Terwijl werkelijk álles aan dit proces begint te rafelen, en er steeds meer ongerechtigheid opduikt, gaat het dus gewoon door." En Mark Rutte? Die wist er van:

Het politieke proces tegen oppositieleider Wilders vervolgt om 09u30, maar zou om 09u31 per direct gestaakt en geseponeerd moeten worden, als de rechtsstaat nog iets waard is in dit land. Geen live beelden, wel een twitterende Belleman na de breek. Historische afbeelding via Coontje.