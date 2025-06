Goedemorgen Nederland! Ook zo lekker geslapen? Heerlijk uitgerust voor de nieuwe werkdag? Helemaal topfit door dat matras van die tv-reclame? Niks geen serieuze problemen? Mooi! Dan kunt u nu heerlijk in de bank hangen voor het vervolg van de heerlijke soap inzake het kabinet Slappe Hap 1. Zometeen om 09:00 crisisoverleggen de fractievoorzitters van PVV, BBB, VVD en NSC verder over Het Tien Punten Plan van Geert Wilders. We wachten op de LIVESTREAM van DE BRANDDEUR. Later meer.

Update: LIVESTREAM

Update: Schoof heeft ze alle vier telefonisch OP HUN DONDER gegeven

Update: KABINET GEVALLEN. Commenten gaat verder in nieuw topic