Toen minister Opstelten in 2014 de Minder Minder uitspraak 'walgelijk' noemde, zei Mark Rutte niet 'Dat is echt de scheiding der machten, daar moeten we zuinig op zijn'. Toen burgemeesters door heel het land voorgedrukte aangiftepolonaises organiseerden, zei Mark Rutte niet 'Dat is echt de scheiding der machten, daar moeten we zuinig op zijn'. Toen ambtenaren van V en J bij het OM aandrongen op vervolging vanwege de 'kwaadaardige' uitspraken van Wilders, zei Mark Rutte niet 'Dat is echt de scheiding der machten, daar moeten we zuinig op zijn'. Toen Ivo Opstelten met de topman van het OM een overleg had over de vervolging van Geert Wilders, zei Mark Rutte niet 'Dat is echt de scheiding der machten, daar moeten we zuinig op zijn'. Toen ambtenaren van het ministerie ervoor zorgden dat de zaak-Samsom uit het persbericht van het OM werd gehaald, zei Mark Rutte niet 'Dat is echt de scheiding der machten, daar moeten we zuinig op zijn'. Maar nu, nu blijkt dat zijn minister van Justitie de Kamer stelselmatig onvolledig danwel onjuist heeft geïnformeerd over de gevoeligste politiek-juridische kwestie van de afgelopen 15 jaar, nu blijkt dat er op het ministerie van Veiligheid helemaal NIEMAND zuinig was op de scheiding der machten, nu dus, nu zegt Mark Rutte Dat is echt de scheiding der machten, daar moeten we zuinig op zijn'. Hallo Mark Rutte. Hallo vvd. Zuinig zijn op de scheiding der machten. Doe het zelf.

ReserveRutte óók zuinig op scheiding der machten

Italiaanse reactie!