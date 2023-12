Nou daar is het antwoord op onze vraag van gisteren. Nederland heeft 15 miljoen euro toegezegd aan het klimaatschadefonds op de klimaattop in Dubai. 15 miljoen euro! We hebben nog even een halfuurtje geprobeerd daar Heel Erg Boos over te worden maar het is helaas niet gelukt. Kijk, er zijn natuurlijk dagen dat wij ook geen 15 miljoen euro op zak hebben, maar in het perspectief van de Rijksbegroting is het nogal een klein druppeltje op een 1,5 graad warmere plaat. Of, zoals Mark Rutte het noemt: "relatief best veel". Geen zorgen als u toch heel graag piswoest bent, ze zijn daar allemaal natuurlijk weer niet met de roeiboot naar schurkenstaat Dubai gekomen, en het is een eerste voorlopige toezegging, dus later kan het alsnog meer worden. En gelukkig hebben we na de breek nog foto's van vrijgezel Rutte met vrijgezel Meloni.