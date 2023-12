Wow wow wow. Dus wij vorige maand nog schrikken (nou ja, schrikken, een soort van in cynisme gedrenkte verbazing) van het feit dat het ministerie van VWS consequent de Wet Open Overheid schendt door conceptstukken geheim te houden. Blijkt dat ministerie van Pandemie en Overmacht helemaal geen uitzondering te zijn, maar gewoon een gevolg van rijksbreed afgesproken beleid. De Rutte doctrine is springlevender dan ooit. Lees dan bij Follow the Papertrail: "Ministeries hebben onderling besloten om bij verzoeken om overheidsinformatie ‘concept’-documenten niet vrij te geven, zo blijkt uit recent openbaarde stukken. Topambtenaren weten dat ze hiermee ingaan tegen het oordeel van meerdere rechters." Mooi nieuws voor een kabinet-Wilders I. De topambtenaren van Nederland hebben er geen enkele moeite mee de rechtsstaat buitenspel te zetten.