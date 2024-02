Van 13 jaar oh nee gewoon van vorige week

Mark Rutte is langsgeweest in Rotterdam en dan heb je verder nog niks, maar wel een paar foto's van Mark Rutte bij allemaal puinhopen. De puinhopen van 13 jaar wegkijken bij de wording van Nederland Narcostaat. De puinhopen van 13 jaar wegkijken bij de wording van Nederland Eigenrechtstaat. De puinhopen van 13 jaar wegkijken bij de wording van Nederland Woningtekortstaat. Of gewoon de puinhopen van een hele grote biem. Hoe dan ook. Hij stond erbij. En keek ernaar. Meer foto's na de breek.