"Onder druk van topambtenaren heeft de Inspectie voor Justitie en Veiligheid jarenlang onderzoeksresultaten aangepast, waardoor gevoelige informatie is weggehouden voor de Tweede Kamer. Dat stellen klokkenluiders." En door die bombshell hier een korte necrologie van de carrière van Ferd Grapperhaus: geboren 1960 te Amsterdam, advocaat, kroonlid van de SER, deeltijd-hoogleraar en sinds oktober 2017 tot het overlijden van zijn loopbaan CDA-minister J&V in Rutte-III. Volgens klokkenluiders werden bij Inspectie J&V onder meer onderzoeken naar de politie, brandweer, de dood van Mitch Henriquez en de Immigratie- en Naturalisatiedienst beïnvloed en aangepast, 'waardoor politiek onwelgevallige conclusies uit hun onderzoeken werden geneutraliseerd of zelfs weggelaten voor partijen als de Tweede Kamer'. En in het kader van vrede, veiligheid en rustig met z'n allen in de metro naar het werk is vooral de manipulatie van IND-onderzoeken interessant.

"In dat IND-onderzoek is er volgens de inspecteurs zeer gevoelige informatie buiten het rapport gehouden. Bekend was dat op telefoons van asielzoekers martelvideo’s en kinderporno is aangetroffen. Daar is niet in alle gevallen onderzoek naar gedaan. 'Er zijn mogelijk terroristen doorgevoerd naar een AZC', aldus een bron bij de Inspectie. 'Dat mocht niet in het rapport verschijnen'." Okee wacht even hoor. Dus er zijn kritische (inspectie)rapporten aangepast, beïnvloed en gemanipuleerd met goedkeuring van de minister, terwijl het in het geval van 'potentiële terroristen' zelfs ging om nationale veiligheid. Nou Grapperhaus. Hartstikke mooi zeg, die geslachtsverandering van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid enzo, dat was dan je grootste triomf als minister. SP'er Van Raak heeft de messen geslepen: "Een politieke doodzonde." Dit kan natuurlijk maar een ding betekenen.