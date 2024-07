Als de oorlog komt en er is geen water, redt u zichzelf dan? DACHT HET NIET HE?! Minister David van Weel (?) van Justitie en Veiligheid benadrukte tegenover Thomas van Groningen dat veel Nederlanders onvoldoende voorbereid zijn op een grote ramp. Nou kan Thomas van Groningen zelf heus wel een paar weekjes overleven, maar niet iedereen is zo bevoordeeld. "Stel dat dat zou gebeuren (een vijandige invasie zoals in Oekraïne, red.) dan heeft u de eerste 78 uur geen water en geen elektriciteit. Om u heen hoort u de inslagen van raketten en mortieren. Benzinestations zijn dicht en er staan files richting de veilige vluchtroute en u hoort van uw eigen overheid in de eerste 48 uur niks." Nou, wij lagen na het aanhoren van deze casus hijgend in foetushouding in een hoekje. Maar dan de vraag. "Hoe zou Nederland er in zo'n situatie uitzien?"

Het antwoord: totaal niet gaaf.