De ECB is erachter gekomen dat de negatieve rente het kapitaal van de banken die massaal geld stallen bij de centrale banken uitholt, willen ze nu een speciaal tarief voor de banken instellen.

De beurskoersen van banken is al een paar jaar aan het dalen, kijk maar eens hoe goed Deutsche Bank het heeft gedaan de laatste tijd.

Netto geldbezitters zoals pensioenfondsen moeten gewoon beleggen in de "risicoloze" staatsleningen en bloeden uit hun aars. Gelukkig kunnen ze de rekening doorsturen naar de sponsors (de bedrijven), de werknemers en de pensioentrekkers. Pensioenpremies zijn opgelopen naar 25% van de loonsom, wat de meeste werknemers niet zien want in de bruto-loon sfeer. Maar al met al zuigt dat het vrij besteedbaar inkomen van de werknemers in Nederland weg. Nederland is dan nog een uitzondering met een funded pensioenstelsel, in land Frankrijk en land Italie hebben ze een pay-as-you-go systeem, waardoor de belastingen hetzelfde effect hebben in het ponzi schema waarin we hier met zijn allen leven.

Prive bezit is nog niet te onteigenen door de overheid, maar de negatieve rente heeft hetzelfde effect. Belasting zonder dat de representatieve democratie er iets over te zeggen heeft, want de ECB is door de europese rechters vogelvrij verklaard.

de enige "winnaars" in dit systeem zijn de partijen met veel schuld - de overheden in de eerste plaats - en sprinkhaanbeleggers ten tweede. Private Equity heeft het nog nooit zo goed gedaan (gelukkig voor de pensioenfondsen die hierin beleggen via Alpinvest en allerlei angelsaksische uitzuigers). En hun managers die bonussen vangen tot in de stratosfeerhoogte.