Dit is eigenlijk nog helemaal niks.

Dat 'klimaat' gaat de komende jaren een drama van ongekende omvang worden. Al zóu het "slechts" 15K kosten om je huis aan te passen zoals word beweerd door het CPL maar bestreden door VNO/NCW die uitgaat van minimaal het dubbele. Maar nogmaals, al zou het 15K zijn, Dan is het gvd nog steeds 15 DUIZEND euro. Van je eigen geld. En zovelen hebben dat helemaal niet, die 15K. Ja bestemd voor de studie van de kids. Bestemd als buffer voor als de auto het begeeft. Of gewoon om rustig te kunnen slapen, als potje voor als er wéér eens een bizar idee ergens uit een overheidshoed word getoverd. Maar onze overheid vind 15 duizend euro maar klein bier. Dat moet toch makkelijk kunnen? Ja als je 32 miljoen uitgeeft aan een naamswijziging dan begrijp ik het perspectief van de overheid hierin weer wat beter. En het daaruit volgende onbegrip jegens de burger die terecht klaagt en zich terecht zorgen maakt over de geplande gedwongen uitgaven die hij moet gaan doen in de nabije toekomst. De overheid ziet die problemen niet. Het is toch "maar" 15 duizend euro? Waar maak je je druk om? Dat handje kleingeld, laat me niet lachen. Wij! Wij geven miljárden per DAG uit. Dus zeur aub éven niet over die paar duizendjes ja? Kudtburger. Maar de miljoenen mensen die net hun onderwater gelopen hypotheek nachtmerrie te boven aan het komen zijn, krijgen nog voordat ze weer een nacht rustig hebben kunnen slapen, de volgende onheilstijding alweer te verwerken. Of U even wilt schokken. Niet goedschiks, dan kwaadschiks, maar betalen zul je. De dwangmaatregelen van overheid naar burger zijn keurig opgenomen in die communistische "klimaatwet". Dwangsommen, recht op binnentreding. De overheid die het recht krijgt om je huis binnen te komen stampen met niet meer reden dan dat je een HR++ ketel hebt die 6 maanden per jaar op 18 graden staat. Ja burgertje, dat MAG dus niet! Aufmachen en raus met dat ding! Over een paar jaar staan er 2 suffige ambtenaren geflankeerd door een klein legertje aan uniformen voor je deur. Het gaat gewoon echt gebeuren, stel je dat eens voor? Nou? U heeft spaargeld? Uitgeven. Jetzt. 30 duizend euro in je ouwe casa stoppen, want het klimaat moet gered. En die 30K die geef je netjes aan die installateur, aan die isoleerder, aan die aannemer, aan die elektriciteitsboer, aan die zonnepanelen verkoper, en aan de overheid middels de BTW op alles.

Kun je het mee doen. De installateur lacht zich kapot. Die hoeft niet eens te zoeken naar klanten, noch zn best te doen voor wat dan ook. Ze móeten wel kopen. Dat is toch fantastisch. Verplichte winkelnering naar communistisch voorbeeld. Iedereen een elektrische warmtetrabant. De wachttijd bedraagt 5 jaar, de prijs is exorbitant en de kwaliteit volkomen kudt maar aangezien er toch geen concurrentie kan zijn, zal het de producent of leverancier dus dikke worst zijn.

Aan draagvlak kweken doen ze niet eens meer. Het is, naar inmiddels Ruttiaans model, regeren per decreet. Zo'n beetje als vragen om vrijwilligers om die kamikaze stormloop op de vijand te ondernemen. Met een overheidsgeweer in de rug gedrukt stapt het voltallige peloton als één man naar voren.

Kijk eens wat een animo, kraait de commandant met een valse grijns op zn smoel. Ze houden van me!