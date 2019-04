GeenStijl bracht via de Wet openbaarheid van Bestuur (overigens misschien wel de slechtst functionerende én meest beroerd gehandhaafde wet van Nederland) aan het licht dat Dick Schoof, toenmalig NCTV, druk zette op aanpassingen aan conclusies van het MH17-onderzoek. Conclusies van de onderzoekers over de crisisbeheersing die "te negatief" werden bevonden door de man die de rode knop van de staatsveiligheid destijds beheerde, werden via WODC-medewerkers zachter gemaakt. Grapperhaus ontkende dat destijds, maar nu is de ophef weer overgewaaid dus in antwoorden op Kamervragen (38 stuks, gesteld door Sjoerd Sjoerdsma/D66) bekent de MinJus nu alsnog dat er wel degelijk sprake was van bemoeienis.

Het was uiteraard "eenmalig", het ging "via een medewerker" en natuurlijk hebben de "onafhankelijke" vrijers dermate veilige interactie gehad, dat er echt geen lelijke nageboortes zijn ontstaan in het onderzoek. Dat laatste kunnen wij niet controleren: alleen Kamerleden hebben vertrouwelijke inzage gekregen in de conceptversies van het onderzoek. Dit is dus waar de Wob-wet alsnog faalt, want als burgers hebben wij ook recht op die info. Maar dat kunnen we dus vergeten. We hebben alleen een globale bevestiging van ambtelijke corruptie binnen V&J, NCTV en WODC. En dat is an sich geen nieuws, natuurlijk.