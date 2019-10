Wij hebben in Nederland nog altijd een ministerie dat 'Justitie en Veiligheid' heet. Maar blijkbaar heeft niemand dat de mensen die op het ministerie van Justitie en Veiligheid werken verteld. Die denken dat zij bij het ministerie van Bevoegdheid Misbruiken en Integere Mensen Kapotmaken in dienst zijn. Anders kunnen wij het niet begrijpen dat na de onthulling van de WODC-affaire een bloedfanatieke klokkenluidersjacht is geopend. Een jacht, die voorlopig vooral slachtoffers in de ambtelijke top maakt, maar waar het Openbaar Ministerie ook zijn laatste restje geloofwaardigheid als hoeder van de rechtsstaat aan het verspelen is. Want het blijkt dat ook de vrouw die de hele zaak aanhangig heeft gemaakt, maandenlang door het OM is afgeluisterd. "In het strafrechtelijk onderzoek naar de journalistieke bronnen van Nieuwsuur in de WODC-affaire is naast van Ooyen ook een nog werkzame ambtenaar van het ministerie getapt door de Rijksrecherche. Daarnaast is ook een rechter (rechter-plaatsvervanger) getapt die eerder als vertrouwenspersoon en integriteitscoördinator op het ministerie werkte." Maar natuurlijk. Want mensen die met gevaar voor eigen carrière misstanden naar buiten brengen, dát zijn de echte boeven.

UPDATE: Interview klokkenluider in de Nurk: "Moet je nagaan. Op het moment dat de minister mij rehabiliteerde, werd ik afgeluisterd." Heeft haar twijfels bij nieuwe WODC-directeur Lensvedt: "Lensvelt kent het instituut goed, als onderzoeker en als lid van één van de commissies die de WODC-affaire onderzocht. „Laat dat nou net de commissie zijn die geen structureel probleem zag en beleidsingrepen in mijn onderzoeken goedpraatte”, vertelt Van Ooyen. „Diezelfde commissie die mij voorhield dat ik als beleidsonderzoeker meer rekening had moeten houden met eventueel ongemak bij de minister, door harde bevindingen omfloerster te formuleren of een onderzoeksopdracht in te perken. Als een soort zelfcensuur, zodat er geen politiek risico zou ontstaan. Tja, dat leidt toch weer tot een beleidsgerichte onderzoekscultuur.”"







