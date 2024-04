Tokkies verenig u, want de kermis is weer in het dorp. De kermis! De brenger van pret en jolijt met zijn attracties en lekkernijen. Met voor de waaghalzen de Turbo Polyp, die ietwat instabiele achtbaan en het schommelschip. Voor de kinderen met politieke ambities is er een carrousel en voor de bezoeker met het hoofd in de wolken staat er een zweefmolen. Daarna is het griezelen in het spookhuis en A2-racer spelen in de botsauto's en vergeet vooral niet een oliebol of een suikerstok in uw smoel te steken. Moet u nog indruk maken op uw date, dan kan dat bij de schiettent of de boksbal en daarna is het alweer tijd voor het hoogtepunt van de avond: het ruzie zoeken met de politie. Drie stenen gooien voor een euro, maar schelden is gratis. Werpt u deze keer een fiets of wordt het deze keer een winkelwagen? Wint u een teddybeer of wordt het toch weer een avondje in de cel? Maakt ook niet uit, want het gaat om de gezelligheid en de herinneringen. Afgelopen weekend in Alphen aan den Rijn, maar binnenkort ook bij u in de buurt. De kermis: het uitje voor aso's jong en oud. Niet kapot te krijgen dit prachtig stukje oerhollandse cultuur. Zin in een suikerspin nu.