Van Sleepwet tot elke privacyschending horen we de (onware) dooddoener tot in den treure: als je niets te verbergen hebt, heb je niets te vrezen. Wat eigenlijk moet zijn: als je niets te verbergen hebt, hoef je ook niet gecontroleerd te worden. Als privépersoon dan. De overheid dient echter altijd gecontroleerd te worden, want is niet privé, maar openbaar, de publieke zaak en heeft altijd wel wat te verbergen.

Dingen die je hoort te verbergen, zoals militaire verdedigingsplannen wellicht of gegevens over onderzoek naar criminelen, daar valt nog wel wat voor te zeggen. Maar eigenlijk bewijst een lekker je daar indirect een dienst. Blijkbaar is dan je interne verdediging tegen buitenlandse spionnen, zwarte hackers, informanten van de onderwereld en andere kwaadwillenden niet op orde. Net zoals XS4ALL vroeger een hacker beloonde als die kon inbreken op hun systeem, uitleggen hoe en geen schade aanrichtte. Dus heeft het lek geen werkelijk schadelijke gevolgen, is er ook geen reden tot vervolging. Alleen als het werkelijke schade oplevert (waaronder niet de reputatie van politici of overheid valt), en de publieke of journalistieke waarde van het lek niet groter is dan die schade, is er reden tot ingrijpen.

Zaken onthullen die daarentegen ethisch en juridisch niet door de beugel kunnen, is geen lekken maar klokkenluiden en dient altijd beloond te worden i.p.v. bestraft. Zie het als een onbezoldigde extra dienstverlening door je integere ambtenaren. Een soort interne veiligheids- en informatiedienst, een reserve-AIVD. Zodat je als ambtenaar en politicus altijd weet: in je privétijd ben je vrij, in je werktijd wordt álles genotuleerd en gecontroleerd. Doe je je werk goed, zul je geen problemen krijgen, heb je kwaad in de zin, wordt dat altijd ontdekt.

Politici en ambtenaren die niets te verbergen hebben, hebben niets te vrezen van klokkeluiders. Heb je daar problemen mee, laat dan je baan maar over aan welwillender en integerder personen. Kom op politiek, je had moeten weten dat die Orwelliaanse politiestaat-ellende een keer als Karma op je eigen achterwerk terug zou kaatsen... En volkomen verdiend.