Ik ben nu 13, 14 jaar reaguurder. Maar het lachen vergaat me zo langzamerhand. Misstandjes en gluiperigheden zijn er altijd wel geweest, maar de laatste twee jaar neemt de censuur, het wegkijken en verdraaien in de MSM werkelijk grove vormen aan. De dubbele moraal is griezelig: geen woord over Opstelten maar doordraaien over moedwillig kwaad uitgelegde woorden van een FvD-senator. Of een site als Wel.nl, in handen van voormalig hoofdredacteur van Hp/de Tijd. Enkele maanden terug daar een stukje gezien over Nanninga die joden zou willen vergassen. U kent de uit de context getrokken laster, de ironische tweets waarin ze Hans Teeuwen citeert, wellicht. Ik mailde ze om ze erop te wijzen, dat zelfs de Volkskrant het voor Nanninga opnam in deze, want context. Vandaag plaatsten ze exact hetzelfde stukje weer: 'ter ere' van Nanninga's senatorschap. Gewoon, copy-paste. Dat het niet klopt, maakt deze voormalige hoofdredacteur van Hp/De Tijd niks uit. Hij wéét dat het niet klopt. Hij heeft een doel. Pure agitprop uit de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie. En het kan gewoon, ze blijven er succes mee hebben, het wordt alleen maar erger.