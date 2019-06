De Banaan van de Dag is voor Fred Babbelwaus. De minister van Schijnveiligheid en Kastejustitie heeft aangifte gedaan tegen een gewetensvolle ambtenaar die naar Nieuwsuur stapte om een interne klacht te delen, waarin ze beschreef hoe ambtenaren & onderzoek van het WODC onder druk werden beïnvloed en bijgestuurd. Die klacht werd intern niet opgelost, en dankzij die klokkenluider wist GeenStijl dat we moesten wobben op MH17 bij het WODC. Waarop we ontdekten dat Dick Schoof conclusies van MH17-onderzoeken had beïnvloed en laten aanpassen. Die interne klokkenluider had dus helemaal gelijk en Sis Gabberhouse moest toegeven dat GeenStijl gelijk had.

Maar misstanden, manipulatie en de angstcultuur bij de overheid blootleggen mag helemaal niet in deze Bananenrepubliek cq Fruitmonarchie dus nu trekt Frits Shoarmasaus de scheefneukers van het OM uit hun parenclubs voor een aangifte tegen de bron(nen) van Nieuwsuur. Walgelijke spinkwoot van de Week: “Het lekken van informatie is ondermijnend voor het onderlinge vertrouwen en bovendien schaadt het in veel gevallen de privacy en het veiligheidsgevoel van medewerkers of andere betrokkenen.” Het is dus precies andersom: het vervolgen van mensen met een geweten kweekt een angstcultuur waarin ambtenaren elkaar en hun (politieke) bazen gaan wantrouwen en doodsbang worden om hun geweten in vrijheid te laten spreken. En dat is precies wat Sper Grüberhaus probeert te bereiken: ambtenaren te bang maken om de bonnetjes van justitiële fuckups, politieke beïnvloeding en onethisch overheidsbeleid te lekken naar de media. Kortom. Die lelijke kale Uncle Fester van V&J is een slecht mens.

Ongetwijfeld zometeen meer in Nieuwsuur om 22u, waar we horen of Bas Haan al van zijn bed is gelicht door de Grapperstasi, om hem met een felle lamp op de bek te waterboarden tot hij zijn bronnen prijs geeft. Hou vol, Haan!