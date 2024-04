"Mensen onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt." -Frans Timmermans 20 april 2024 #GroenLinksPvdA #GroenLinksPvdA

Frans Timmermans' mission statement op zijn congres vanmiddag was: "Mensen onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt." Dat komt niet lekker uit z'n mond, vindt Geert Wilders. Hij doet aangifte en hoopt dat u dat ook doet.

Instantupdate - Team Timmerfrans: Het was een verspreking.