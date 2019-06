Al zolang de GeenStijl bestaat, lees je dat het hier, in Dit Land, een bananenrepubliek is. Dat mag je nooit zeggen van de goegemeente, want in Nederland wordt het vuilnis iedere week stipt en strak gescheiden opgehaald, worden de uitkeringen keurig op tijd uitbetaald en zijn we zo progressief ontwikkeld dat veroordeelde criminelen een enkelbandje om krijgen opdat ze op vrijdagavond ook gewoon naar de kroeg kunnen voor een pilsje. Wat zeur je nou, alles gaat toch goed? Maar hier, onze reaguurders, weten het en zien het en snappen het. Onder de mantel der sociaaldemocratische liefde, achter al die samenwerkende maatschappelijke organisaties en in de kantlijn van iedere handtekening onder elk polderakkoord, is Nederland een beurse bananenrepubliek - rot als een mispel en corrupt als een klein Afrikaans stammenland.

Meteen maar inhaken op Afrika. Hulporganisaties bestaan bij de gratie van gratis geld en richten hun hele onderneming daarop in. Wist u dat Amnesty International in tijden van online fondsenwerving geen fuck meer verdient aan de straatverkoop van hun idealen door mensen in gele kaars- en prikkeldraadhesjes met klemborden voor steunkrabbels, maar dat ze aan een bepaald straatquotum moeten voldoen om hun subsidies veilig te stellen? Ontwikkelingssamenwerking haalt sowieso helemaal niets uit omdat het niet doel- maar deuggedreven is en toch zitten we met stichtingen en fondsen en hulporganisaties waarvan het bestuurdskader vaak tonnen verdient. En de rest gaat via PvdA- en vvd-besluiten naar Syrische jihadisten onder de vermomming van "non-lethal assistance".

Niet dat een ontwikkeld land als Nederland wel deugdelijk functioneert. Onder de vele miljarden aan taxpoet die in de Oracles, Capgeminis en Atossen verdampen zonder ooit een werkend computersysteem op een overheidscomputer op te leveren, gaat een diepe geur van aanbestedingsfraude schuil terwijl de topclowns doodleuk weggepromoveerd worden naar betere functies, zoals de ministers en staatssecretarissen die achter dat falen hun biezen moeten pakken ook altijd weer ergens opduiken als excuusburgemeester in fusiegemeente Truttingedam of Faalsterveenhuizen, waar de gedecentraliseerde jeugdzorg met miljoenenverliezen kampt waardoor ouderenzorg, onderwijs en onderhoud van openbare werken langzaam overwerkt, onderbelicht en overwoekerd raken.

Gelukkig moet de gewone Nederlander tegen alle beloftes van Rutte in tot zijn 73e doorwerken om de boel draaiende te houden - anders konden die paar resterende euro's niet meer naar Brussel worden overgeboekt, in de Transferunie naar Zuid-Europa worden gepompt of worden afgeboekt op de omzetbelastingen van grote internationale banken en bedrijven die er hun bestuurstoppen en commissarissen van betalen terwijl ze de vaste contracten van hun werknemers omzetten in tijdelijke freelancefuncties zonder benefits, pensioenen of verzekeringen. Zoek het zelf maar uit jongens en meisjes, in dit oververzekerde land is er altijd wel ergens een assurantietussenpersoon die nog een paar euro van je wil afromen om je maximale dekking te geven bij ziektes en aandoeningen die tot functieverlies leiden - maar wel even de kleine lettertjes lezen want longkanker is straks je eigen rokende schuld, een hartstilstand bij te weinig sporten wordt ook niet meer volledig vergoed en als je de vettax en vleestax op ongezonde producten kunt ophoesten, kun je die veel betere, maar extra dure medicijnen ook wel zelf betalen als je ziek wordt.

Onze gedrukte mainstream media zijn voor het overgrote deel in dik door Brussel gesubsidieerde Belgische handen en de lobbydruk vanuit gecollectiviseerde drukkerijen zorgt niet alleen voor oneigenlijke banden tussen pers en politiek, maar ook voor oneerlijke concurrentie met onafhankelijke outlets op het internet omdat vrije media (zoals GeenStijl) 21% btw betalen op Premium Ledengeld en kranten maar 9% over abonnee-euro's - kranten krijgen dus van Nederlandse en Belgische bodem belastingsteun terwijl het internet door oude media permanent verketterd wordt. Rara waarom zouden ze dat doen. En niemand schrijft er over (ja, wij, op basis van een klein Belgisch dorpje dat dapper weerstand biedt), want dan bijt je voor dertien cent per Persgroepwoord in de hand die je toch al zo karig voedt.

Dat zijn nog slechts de kranten. Ook het meeste beeld en geluid, landelijk en lokaal, is een orgaan van de overheid dat door belastinggeld betaald wordt om de schijn van onpartijdigheid op te houden. In die media kan een ideeënstrijd maar één kant op: tegen een 'verrechtsing' die altijd in één adem met 'verruwing' wordt genoemd, maar waarin de islam en de invloed van de islamitische (criminele, onverschillige, ongewortelde, op wankele gronden moreel verheven) cultuur geen enkele negatieve rol lijkt te spelen. Ja, die vampiers van DENK die het bloed uit de democratie zuigen alsof ze Kajsa Ollongren zijn, die vindt iedereen stom. Maar dat wordt - in tegenstelling tot bij de PVV en het FvD - nooit op hun achterlijke, agressieve achterban geprojecteerd. Terwijl de PVV'er een stratenmaker, staalvlechter of agrarisch arbeider in een omgevolkte wijk is en de FvD'er at worst een dolende Vinexspengler met een hbo- of wo-diploma die keurig doorzont, IKEA't en zijn blauwe én paarse enveloppen keurig op tijd open maakt.

Die staan niet, net als de DENK-doelgroep, op een Rotterdamse brug met uitheemse vlaggen te zwaaien onder het uitroepen van antisemitische en antiwesterse leuzen - waartegen je als klein en lomp verzetsgroepje van BBQ-adepten niet mag demonstreren, want die bloedsuikerspiegelfeestende bidmattiërs gaan meteen met stenen gooien naar de wijkagenten waar ze een avond eerder nog schijnheilig mee zaten te iftarren. Veel veiliger is het om DNA af te nemen bij een paar burgerlijk ongehoorzame Friezen die een kinderfeest willen beschermen tegen Amsterdamse deugwaanzin die in een safaribus vol millennialmeisjes (m/v) van Correspondentoïde media op Friesland af dieselde om de provinciale holbewoner hun piëtistische moraal bij te spijkeren, dan om agressief het demonstratierecht tartende Turks tuig een proces aan te doen. Want voor 'je 't weet staan alle auto's in de wijk rond de moskee in de fik en dan hebben we de trekpoppen van Erdogan aan het dansen.

En zo zijn we weer eens bij het eeuwige verhaal van de falende rechtsstaat aanbeland, en zien we dit weekend meer morele ophef ontstaan over een onbekende brigadegeneraal (hier te zien met een keppeltje op) die onhandige dingen over joodse lammetjes roept in een sensatiebeluste krant, dan over het feit dat de grootste regeringspartij zich actief bemoeid heeft met de beslissing tot vervolging van de belangrijkste oppositieleider omdat hij een onwelgevallige mening over minder Marokkanen openbaarde die door heel, heel, héél veel Nederlanders gedeeld wordt - maar niet gedeeld mág worden omwille van de gevolgen die in voorgaande alinea genoemd worden. En omdat Wilders nou eenmaal niet deugt met zijn rabiate anti-islamitische retoriek, verschuilen alle politiek correcte fatsoens- en respectsmensen zich lafjes achter een stilzwijgen over deze - zoveelste - flagrante scheefgroei in de scheiding der machten. Het laatste artikel over Wilders op Nu.nl is van 11 dagen geleden. 'Opstelten' werd 2,5 jaar geleden (!) voor het laatst genoemd. Het zijn niet de valse daden van de machthebbers, maar het oorverdovend zwijgen van de vale klerkenkerk die onze Grondwet van een granieten gebodensteen tot een vuurvluchtig vloeipapiertje doet vervliegen.

In een land waar GroenLinks de vrijzinnige karakters van opstandige (want voor zichzelf denkende) Kamerleden op oud-socialistische wijze besmeurt en de handen aftrekt van haar eigen volksvertegenwoordigers omdat die het waagden om een bestuursakkoord te sluiten met de "verkeerde ideeën" van een rechtse vijand, verbaast ons dat helemaal niets. Echt helemaal niets. Want wij weten al lang dat Nederland een bananenrepubliek is - een geniepig land met dito bestuurders waar de katjes in het donker geknepen worden, de trias politica een kluwen bestuurswol is, een schaduwmacht in achterkamertjes opereert en waar mensen die de macht voor de voeten lopen - of het nou blokkeerfriezen, Pegidapipo's of oppositieleiders met een enorm democratisch mandaat zijn - hun rechten actief ingeperkt zien worden door een kongsi van corrupte kartelkoninkjes.