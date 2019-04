In 2015 was PGB-fraude een pijnlijke politieke kwestie, en in die tijd kreeg GeenStijl vele (anonieme) tips van medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waar alles mis ging van falende ICT-projecten tot belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en een verziekt werkklimaat. Dossier hierrr. Steeds Maar Weer terugkerende naam daarin was Joop Groen, waar een sterke geur van fraude, nepotisme en corruptie omheen hing in combinatie met ICT-aanbestedingen. Zembla maakte daar ook nog een uitzending over. En ook zonder al die misdaadgeur blijft Groen de faalhaas die een ICT-project van 43 miljoen euro liet falen, en zou alleen al daarom voor de rest van zijn leven voor straf verplicht alleen nog in Internet Explorer op een Pentium II met Windows Vista mogen werken.

Maar dit is Nederland dus hij kreeg na een halfslachtig integriteitsonderzoek zowel gratie als promotie: hij ging in mei 2017 naar de Raad voor de Rechtspraak. En nu is hij kennelijk weer voldoende vergeten om verder te kunnen groeien, want na een plots vertrek van de directrice en de adjunct bij ambtelijke megadienst SSC-ICT (die utp't ruim 40K ambtenaren op zeven ministeries aan elkaar) duikt Groen daar ineens op als interim-ICT-opperhoofd. En waar Groen bij de SVB minimaal 43 miljoen taxpoet verbrandde aan projecten die nooit het levenslicht zagen, begint hij bij SSC-ICT al meteen op een verlies van tientallen miljoenen. Overheid, ICT & een 1024-kansenbeleid. What could possibly go wrong?