Kan het niet lezen want ik heb kennelijk al drie keer Extra gebakken lucht en gerecyceld ANP-papier "cadeau gekregen" van die goede Sint de Telegraaf. Maar wat is er nu precies ophef?

Napoleon, wellicht door de afstand in tijd, wordt nou niet bepaald als dictator en massamoordenaar herinnerd. Of in ieder geval is de negatieve associatie volgens mij minder sterk dan de positieve. Zoals het bijna verenigen van Europa (het project van elke grootheidswaanzinnige op dit continent), het invoeren van de Code Napoleon en daarmee grondlegger van het reanimeren van het Romeinse civiele recht in vrijwel heel continentaal Europa en alle kolonieën van die staten, de grandeur van zijn Empire, zijn verhouding met Josephine de Beauharnais, Waterloo, dat soort merde.

En hoezo is het choquerend dat hij zegt dat de Joden als makke lammetjes ter slachtbank werden gevoerd? Dat is toch ook grotendeels gewoon waar? Zelfs de Duitsers zelf hadden het allemaal zogenaamd "nicht gewusst", maar de Joden hadden een soort bovennatuurlijk zintuig waardoor ze wisten dat douchen en ontluizen gelijk stond aan vergast worden met Zyklon-B? Nota bene Hitler zelf wist nog niet wat hij uiteindelijk met de Joden ging doen. Het plan was eerst om ze naar Madagaskar te deporteren of andere lokatie. Tot het tij in de oorlog begon te keren en tijdens de Wannsee conferentie in 1942 een andere "Endlösung" werd gekozen.

Ophef? Je spreekt je vierkant uit tegen Adolf H. en zegt dat de Shoa een inspiratie was om in het leger te gaan en een nieuwe Holocaust te voorkomen, maar desondanks weet de interviewer er "wat zullen de Joden of Deugers er niet van denken" uit te persen. Want FvD moet en zal gelijkgesteld worden aan fascisme en nazisme, al moet je de waarheid er met de haren bijslepen en verdraaien. Toch nog even een cursusje Goebbels voor beginners volgen Telegraaf...