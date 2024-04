Dedain. Kent u dat woord? Spoken word artist Luan Buleshkaj kent het woord waarschijnlijk niet, anders had hij het wel gebruikt als een puppy die net een dildo heeft geapporteerd in bovenstaande verbaal incontinente spuitpoep die door moet gaan voor een column in de NPO Radio 1 rubriek 'Druktemakers'. Buleshkaj noemt zichzelf spoken word artist en komt niet verder dan een soort uitgesproken Aap Noot Mies tekstjes die net niet rijmen, over dat vakkenvullers te weinig verdienen en cappuccino (?) te duur is. En over dat mensen die naar Frans Bauer luisteren (heel veel mensen, vaak hele leuke mensen ook, red.) stom zijn. "Als ik koning was (...) was er alleen maar goede muziek op Sky Radio, iets waar we allemaal van houden, en kreeg je taakstraf voor het luisteren naar Frans Bauer". Een beetje zoals je nu een taakstraf krijgt voor luisteren naar Qlas & Blacka oh nee dat zit net iets anders. Maar goed. Neerkijken op mensen die niemand kwaad doen en naar Frans Bauer luisteren, zo rollen ze bij de NPO. Wij kijken al een hele tijd neer op talentloze flapdrol Luan Buleshkaj en alle andere talentloze flapdrollen in de directie van NPO Radio 1 die het gezwel dat 'Druktemakers heet maar laten voortwoekeren. Saneer de NPO. Begin bij Luan Buleshkaj.