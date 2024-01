Stoppen met elkaar gelukkig nieuwjaar wensen; daar pleit Yora Rienstra voor op @NPORadio1 . "Zolang we elkaar het leven zo zuur maken, anderen discrimineren en er zoveel ellende om ons heen is wordt het wensen tot een gelukkig nieuwjaar, slechts een wens zonder enige betekenis."

Weet u wat? We hebben hem gewoon maar helemaal uitgeschreven (red.).

Ja, een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen. Officieel mag je het maar tot Drie Koningen tegen elkaar zeggen. Dat is overmorgen op 6 januari. Het is natuurlijk niet zo dat als je elkaar na die datum nog gelukkig nieuwjaar wenst, dat je een boa achter je aan krijgt, of dat je de nieuwjaarsreceptie ergens illegaal in een kelder moet vieren. (haha)

Toch pleit ik ervoor dat we per direct stoppen met elkaar gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Want zolang we elkaar het leven zo zuur maken, anderen discrimineren ('we' discrimineren? stop daar dan mee) en er zo veel ellende om ons heen is, wordt het wensen tot (huh) een gelukkig nieuwjaar slechts een wens zonder enige betekenis.

Gelukkig is überhaupt een privilege (jaaaaaa) en de een wordt gelukkig van een huis met zwembad, de ander van het samenzijn met geliefden, en weer de ander wordt gelukkig van het eten van een crompouce. (dit wordt lachen) Ik dacht: 'laat ik hem dan ook maar eens een keer proberen'. Maar na het verorberen van dat ding, staat de crompouce voor mij vooral symbool voor het afgelopen jaar: je begint eraan vol goede moed, maar je eindigt met buikpijn. (treffend)

Nee, dan haal ik mijn geluk toch ergens anders uit. Ik had altijd een geluksmoment als ik mijn zesjarige zoontje in mijn armen naar boven tilde en hem naar bed bracht. Maar sinds de oorlog in de Gaza-strook kan ik het nauwelijks meer. Omdat ik constant die beelden voor me zie, waarin moeders en vaders hun kinderen ook in hun armen vasthouden. Maar daar zijn ze overleden, en gehuld in witte lakens en schreeuwen de ouders wanhopig om zich heen. (stil van)

Hoe kan je nog gelukkig zijn met de wetenschap dat er zo veel onschuldige mensen en kinderen worden vermoord en er niets wordt gedaan. Niet alleen daar maar op zoveel plekken in de wereld. Hoe kan je echt gelukkig zijn als je weet dat mensen die toevallig ergens anders geboren zijn, het zo veel moeilijker hebben dan jij? (een kind onder de evenaar/ wordt later vaak een bedelaar)

Geluk heeft hier zelfs een negatieve lading gekregen sinds het verbonden is met het woord 'zoeker': gelukszoeker. (diep) Meerdere politici halen alles uit de kast om ons te doen geloven dat de problemen in ons land vooral te maken hebben met gelukszoekers. (gelukkig, oh nee, dat mag je niet zeggen, goed, dat de nieuws bv er is) Maar onze grootste problemen komen niet door mensen die het land binnenkomen om hier iets van hun leven te maken. Net zoals dat de maatschappelijke problemen van Spanje en Frankrijk niet te wijten zijn aan de Martien Meilanden van deze wereld. (ah, ze draait het om, zodat je met een ander perspectief naar de zaken kijkt)

We hebben te lang weggekeken en te lang geloofd dat met onze altijd vrolijke Rutte (ha! rutte!) aan het roer het wel goed zou komen. Wat betreft is hij net als een stewardess: (oh ja) gewoon door blijven lachen zodat de passagiers niet in paniek raken, terwijl het vliegtuig ondertussen neerstort. (bam) Overigens kunnen we hem gerust een politieke gelukszoeker noemen, want ik begreep dat hij zinspeelt op een 'functie elders' in het buitenland. (proest)

Ondertussen zitten we hier met de gebakken peren. Of moet ik zeggen: crompoucen? (gebakken crompoucen!) Daarom lijkt het mij een goed voornemen dat we elkaar weer gaan accepteren, tolereren en positief gaan benaderen. (luisteren jullie mee in israel?) Ik zeg dit ook tegen mezelf, want ik ben hier ook niet altijd even goed in. (bijvoorbeeld door niet iedereen gewoon gelukkig nieuwjaar wensen)

En het zal lastig worden met zo'n grote verdeeldheid in ons land, en ik las gisteren dat 90% van onze goede voornemens nooit lukt. (ook dat nog) Maar laten we het in ieder geval proberen. Zie het (wat? het?) als een Dry January, maar dan niet alleen zonder alcohol, maar ook zonder cynisme. (he ho wat, hele wereld naar de ratsmodee, vliegtuig neergestort, niemand mag meer gelukkig nieuwjaar zeggen, maar we mogen niet cynisch zijn)

Focus je op datgene wat er nu echt nodig is: opkomen voor diegenen die aan de grond zitten, die elke dag moeten vrezen voor hun leven en waarvan hun geluk aan een zijden draadje (het zal weer eens niet een zijden draadje zijn) hangt. Dus bij dezen nog even geen gelukkig nieuwjaar, want er is werk aan de winkel. Ik zou zeggen: een goed, opbouwend, strijdbaar en vooral geweldloos nieuwjaar toegewenst. (nu al zin in de column van volgende week)