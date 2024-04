Het is pas april, maar voor de hoge heren in Den Haag is het meireces alweer begonnen. En iedereen met enig respect voor traditie begrijpt wat dat betekent: zeiken over het meireces! Wij vinden zeiken op het meireces in Den Haag essentieel en dit mag nooit verloren gaan door Europese regelgeving. Straks moeten we van Ursula vond er Leyen en d'r woke brigade zeker gaan zeuren over het "seizoensreces", of mag je alleen nog ingezonden brieven aan de Telegraaf over het meireces sturen als je Credit Score hoog genoeg is. Ons mooi niet gezien. Dit is Nederland en in Nederland zeuren wij over het meireces. Ja.

Hee! Politiek Den Haag! GA EENS AAN HET WERK VERDOMME!