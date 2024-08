Paus is protestant. Water is droog. Beer houdt poep op in bos. Dat willen we allemaal nog wel geloven. Maar dit, dit wordt ons nu ook al afgepakt: de oer-Hollandse traditie van zeiken op politici die met reces zijn, en dan met name in de brievenrubriek van de Telegraaf. Wat is dit nou weer voor mening, Wim van den Berg. What's next? 'Dure prijzen aan de pomp niet zo'n probleem, er staat toch genoeg geld op mijn rekening'? 'Bondscoach maakt prima keuzes'? 'Jeugd van tegenwoordig is hardwerkend, beleefd en verdient onze steun'? 'Belasting aan de lage kant'? Tijd dat de hoofdredactie en/of Wierd Duk ingrijpt.