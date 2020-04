Dat is BOVENOP wat we normaal hebben. En dat is inderdaad niet echt de moeite, we krijgen jaarlijks meer asielzoekers dan dat, maar het probleem is niet het aantal dooien, ook niet besmettingen op zichzelf, maar de capaciteit van de zorg.

Iedereen staart zich blind op de cijfertjes absoluut en relatief, en alle modelbouwers en cijferfetisjisten storten zich erop alsof die getalletjes zelf betekenis hebben, of dat daaraan dagelijks kan zien of de uitbraak “afzwakt”. Nee.

Die cijfertjes zijn slechts indicatief voor de zorg en de druk op capaciteit. Als Corona geen ziekte veroorzaakt die zorg behoeft, maar bij infectie ben je meteen binnen een uurtje dood, dan kan de sterfte wellicht 1000 per dag zijn, maar dan is er niet zo’n probleem. Of er is een behandeling die geen wekenlange opname, IC en revalidatie behoeft, ook dan is er niet zo’n probleem. De bottleneck van deze uitbraak voor de maatschappij is de zorgcapaciteit. En dat is niet alleen bedden en apparatuur, maar vooral ook personeel.

Dus tja, je kunt het aantal lijken wel weg-bagatelliseren, maar dat absolute getalletje (en zelf relatief) is het probleem dus niet. Met 5000 of 10.000 doden of zwaar zieke en geïnfecteerde patiënten per dag kan een maatschappij ook prima functioneren, als je er maar op ingericht bent. En dat zijn we dus niet.