Rutte ontweek ook diverse vragen, of gaf er minder dan eerlijke antwoorden op. Feit is dat de Nederlandse regering de crisis totaal verkeerd heeft ingeschat. Er zijn structurele problemen: de regering heeft IC-bedden wegbezuinigd, er is een tekort aan verplegend personeel en er waren geen strategische stocks van medisch materiaal van enige betekenis.

Daarnaast slikte men de mededelingen vanuit een aantoonbaar structureel onbetrouwbare dictatuur als zoete koek, en weigerde men landen als Taiwan, Singapore en Korea als voorbeeld te nemen. Sterker, men ridiculiseerde het gebruik van mondkapjes, het ontsmetten van drukbezochte openbare plaatsen en een streng inreisbeleid. Zoals Van Rijn smalend zei op een vraag van Baudet: "ik kijk liever naar Belgie."

Het immer chaotische Belgie dus, dat inmiddels wereldkampioen coronadoden per 1 miljoen inwoner is, of je nu naar geregistreerde coronadoden kijkt of naar oversterfte.

Op het moment dat Nederlanders nog bijna met een stok naar de skigebieden in Noord-Italie en de overvolle skihutten in Oostenrijk werden gejaagd, smeekten experts in Oost-Aziatische landen ons om de crisis wat serieus te nemen. Om quarantaine in te stellen. Dat gebeurde uiteindelijk voor China, maar Noord-Italie als het tweede Wuhan bleef buiten schot.

De quarantaine werd ook niet afgedwongen, en alleen opgelegd omdat China (!!!) dat eistte als voorwaarde mensen terug te sturen. In plaats van de bevolking te mobiliseren voor een potentiele crisis, zette de Nederlandse regering in om lacherig doen en downplayen.

Enkele dagen nadat de eerste coronagevallen in Tilburg werden gespot, mochten 14.500 mensen in het stadion van Willem II, en werd op 15-20 km net over de grens in bedompte hallen nabij Turnhout voor tienduizenden bezoekers een landbouwbeurs georganiseerd.

Rutte heeft het vast allemaal goed bedoeld, maar aan het einde van de dag heeft ons beleid op alle fronten gefaald. De enige verzachtende omstandigheid is dat op enkele landen na het hele Westen de coronacrisis heeft onderschat. De crisis legt wellicht goed bloot hoe het Westen niet langer meer een gids is voor anderen, in elk geval qua gezondheid.