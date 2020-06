NL: Honderd dollar. hufter. EN: A hundred dollars, you pig.

NL: Geef antwoord, hufter. EN: Answer me, shithead.

NL: Jij vuile hufter. EN: You bloody swine!

NL: Kijk me aan, hufter. EN: Look at me, you swine!

NL: Je gaat eraan, hufter. EN: You 're dead, fuckhead.

NL: Ik ben een hufter. EN: Because I 'm a pig.

NL: Waar zit je, hufter? EN: Where are you, you sombitch?

NL: Jij bent een gore hufter. EN: You 're a monster.

NL: Welke hufter verkoopt nou zoiets? EN: What lowlife would sell you this?

NL: Val me niet lastig, hufter. EN: Stop hassling me, pig.

NL: Stel je niet aan, hufter. EN: Stop acting, punk.

NL: Je bent een grote hufter. EN: You stink up this room.

NL: Dat heb ik gezien, hufter. EN: I saw that, you sombitch!

NL: Je was een enorme hufter. EN: You were a colossal asshat.

NL: Dat zal ik niet getuigen, hufter. EN: I won 't be testifying to that, badass.

NL: En Vance Munson is een hufter. EN: And Vance Munson is a pig!

NL: Je was altijd al een hufter. EN: You were always a punk.

NL: Jij bent echt een hufter, kardinaal. EN: You are truly a pile of dogshit, cardinal.

NL: Ik vind het eerder een dikke hufter. EN: Looked like a fat git to me.

NL: Je weet dat we een hufter probleem hebben? EN: You do know we have an arsehole problem?

NL: Geen cent voor de hufter die u koos. EN: I 'm irritated by this president you elected.

NL: Ik zal je krijgen, hufter die je bent. EN: I 'll get you, you sombitch!

NL: Het blijkt dat ik zo iemand ben, bedriegerige hufter! EN: Turns out I am that kind of person, you two-timing jackass.

NL: Wees maar een offer voor de Japanse keuken, onbeschofte hufter! EN: You should be grateful for Japanese food, ruffian.

NL: Denk niet dat ik dat niet wil, Jij vuile hufter. EN: Don 't think I won 't, you skinny heap of pus.

Let op de TRUMP hufter die er in verborgen zit: NL: Geen cent voor de hufter die u koos. EN: I 'm irritated by this president you elected. (Bron: Mijnwoordenboek.nl)