Sinds het begin van de rellen is er een stuk tekst dat we maar niet uit ons hoofd krijgen; The Tarantulas, uit Nietzsches Thus Spoke Zarathustra (1885), pagina 74. We durven de stelling aan dat de tekst 1:1 van toepassing is op nagenoeg alle (overwegend blanke) mensen in en rond Antifa & Co. Wat Black Lives Matters betreft ligt dat veel ingewikkelder, omdat zij in hun kern wel degelijk een reëele misstand agenderen, maar ook bij hen vindt de tarantula zijn nest, zie bijvoorbeeld het bovenstaande filmpje.

De essentie van de tekst is dat activisten die schreeuwen om gelijkheid en rechtvaardigheid - en die schreeuw gelijkschakelen aan virtue itself - in hun hart eigenlijk uit zijn op wraak en méér macht dan nodig zou zijn voor gelijkheid en rechtvaardigheid.

Onderstaand de tekst, na de breek waar we nou eigenlijk naartoe willen, want het ligt een stuk complexer dan 'jij bent een tarantula en ik niet'.

XXIX THE TARANTULAS.

Behold, this is the hole of the tarantula. Do you want to see the tarantula itself? Here hangs its web; touch it, that it tremble! There it comes willingly: welcome, tarantula! Your triangle and symbol sits black on your back; and I also know what sits in your soul. Revenge sits in your soul: wherever you bite, black scabs grow; your poison makes the soul whirl with revenge.

Thus I speak to you in a parable—you who make souls whirl, you preachers of equality. To me you are tarantulas, and secretly vengeful. (...) Therefore I tear at your webs, that your rage may lure you out of your lie-holes and your revenge may leap out from behind your word justice.

For that man be delivered from revenge, that is for me the bridge to the highest hope, and a rainbow after long storms. The tarantulas, of course, would have it otherwise. "What justice means to us is precisely that the world be filled with the storms of our revenge"—thus they speak to each other. "We shall wreak vengeance and abuse on all whose equals we are not"—thus do the tarantula-hearts vow. "And 'will to equality' shall henceforth be the name for virtue; and against all that has power we want to raise our clamor!"

You preachers of equality, the tyrannomania of impotence clamors thus out of you for equality: your most secret ambitions to be tyrants thus shroud themselves in words of virtue.

(...) Out of every one of their complaints sounds revenge; in their praise there is always a sting, and to be a judge seems bliss to them. But thus I counsel you, my friends: Mistrust all in whom the impulse to punish is powerful. They are people of a low sort and stock; the hangman and the bloodhound look out of their faces. Mistrust all who talk much of their justice! Verily, their souls lack more than honey. And when they call themselves the good and the just, do not forget that they would be pharisees, if only they had —power.

Although they are sitting in their holes, these poisonous spiders, with their backs turned on life, they speak in favor of life, but only because they wish to hurt. They wish to hurt those who now have power, for among these the preaching of death is still most at home. If it were otherwise, the tarantulas would teach otherwise; they themselves were once the foremost slanderers of the world and burners of heretics.

Blanke tarantula's belagen zwarte agent

Zoals we al zeiden, fuck Antifa en alles daar omheen. Dat zijn stuk voor stuk tarantula's en verdienen niets dan de langste lat en hardste laars. Maar BLM is een ander verhaal.

Per capita worden er gemiddeld 2,5 keer meer zwarte Amerikanen neergeschoten door de politie dan blanke Amerikanen door de politie (meer recente data). Qua burgers onderling is dat weer andersom, maar soit, deze protesten gaan over politiegeweld. En we weten het heus wel; Afro-Amerikanen zijn buiten elke proportie vertegenwoordigd in bijna alle misdaadcijfers, zie dit genadeloze draadje (door een Afro-Amerikaan dus het mag).

Maar goed, waarom zijn die misdaadcijfers zo hoog dan? Wanneer graviteren mensen naar een life of crime. Ja, vaderloosheid is een probleem in die gemeenschap, al is het niet zo groot als de 70% myth doet denken. En los daarvan, zit er heus nog wel een systeemfout in Amerika's weefsel, van de kwaliteit van het onderwijs tot vaders en jongeren die gevangen raken in het extreem perverse private prison complex, dat een bepaald aantal gevangen per jaar nodig heeft om winstgevend te blijven (zie docu "13th").

Kortom, BLM heeft het recht zich te roeren. Maar dat verheft hen niet boven kritiek en hoe uniform een beweging ook lijkt, het neemt niet weg dat individuele demonstranten niets menselijks vreemd zijn. Ook dat zijn slechts individuen voor wie het soms prima uitkomt hun persoonlijke gebreken aan het systeem toe te schrijven.

Registreer de tarantula in uzelf

En dit is waar we heen willen. BLM-demonstranten moeten individueel bij zichzelf te rade gaan of het hen nou daadwerkelijk sec te doen is om gelijkheid en rechtvaardigheid, of dat er wellicht toch een spinachtig randje aan je verlangens zit.



En mocht dat inderdaad het geval zijn, dan is dat niet alsof dit je ineens diskwalificeert of zo. Maar het is wel heel belangrijk om dit van jezelf te weten. Het is gewoon onderdeel van de menselijke beleving dat wanneer je daadwerkelijk onderdrukt wordt, je de rekening eerst wil vereffenen voordat je op een nieuwe voet verder gaat. Zoals Douglas Murray gister schreef; dat is de neiging tot overcorrectie, en pas daarna wel verder zien hoe je terugkeert naar een werkelijk gelijkwaardige modus.

Het wordt een stuk problematischer - zoals bijvoorbeeld in Nederland dat écht niet te vergelijken valt met de VS en waar het fenomeen "anti-zwart geweld" niet als zodanig bestaat - je alleen maar denkt dat je onderdrukt wordt en vervolgens wel dezelfde wraakgevoelens hebt als iemand die daadwerkelijk onderdrukt wordt.

Maar zelfs dat is niets dan menselijk. Kaïn en Abel is zo geniaal, en komt in zoveel verhalen terug (Gladiator, Lion King etc.), omdat het niet over twee broers gaat, maar over de Kaïn en Abel in onszelf. Solzhenitsyn schreef in de Gulag Archipelago: "The line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either -- but right through every human heart -- and through all human hearts. This line shifts. Inside us, it oscillates with the years. And even within hearts overwhelmed by evil, one small bridgehead of good is retained."

Zo is het ook gewoon. En het is aan elk individu om bij zichzelf te registreren waar die lijn op welk moment ongeveer ligt.

Deze spreker hè, is dat een tarantula of niet? (wij zijn er niet over uit)

Nee 'holistic psychotherapist', kruip jij maar terug lie-hole

Hoe subtiel ook, dit modieuze gedoe heeft tarantula energy

En laten we twee keer nadenken voordat we consequent een streep door "I don't see color" halen. Careful what you wish for dames.

De "Defund the police" movement is een verkapte oproep tot the purge

Justice and equality eh.

There it comes willingly: welcome, tarantula! (...)

Nietzsches tekst met een dikke beat eronder

Voorgelezen door Peterson, voor added dramatic effect.